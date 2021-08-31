Боевые действия возобновились в районе Панджшерской долины, где находятся силы Фронта национального сопротивления, выступающего против движения «Талибан» (запрещённая в России организация). Местные командиры утверждают, что погибли сотни талибов, однако проверить эту информацию пока не представляется возможным, отмечает телеканал CNN.

Минувшей ночью последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, завершив 20-летнее американское присутствие в Афганистане. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что эта миссия обошлась стране дорого.

Миссия США в Афганистане началась вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.Вывод американских войск после 20-ти лет присутствия в Афганистане начался в феврале 2020 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о заключении «исторической» сделки с Талибаном — Администрация Трампа выпустила из тюрем 5000 тысяч талибов и пообещала начать сокращение войск, чтобы окончательно их вывести 1 мая 2021 года. В ответ Талибан пообещал не допустить превращение Афганистана в рай для террористов и вступить в переговоры с афганским правительством. Вместо этого талибы постепенно захватывать Афганистан.

Президент Джо Байден продлил дедлайн вывода американских войск до 31 августа, но его администрация катастрофически ошиблась в оценке того, как скоро Кабул может пасть — результате талибы захватили столицу 15 августа.

Вывести всех американцев из Афганистана до 31 августа все же не удалось, однако США, как и другие страны смогли договориться с талибами о продолжении эвакуации. Об этом заявил Госсекретарь Энтони Блинкен.

Профессор Лондонской школы экономики Владислав Зубок считает, что у США не так много возможностей воздействовать на Талибан.

Зарубежные издания неоднозначно оценили итоги 20-летней операции США в Афганистане.

То, что произошло в Афганистане с выводом американских войск посеяло в умах многих в мире сомнение, в том, что США являются сверхдержавой, — сокрушается The New York Times. Впрочем, на самом деле, шаг президента Байдена был верным и предсказуемым, так как он положил конец одной из крупнейших ошибок, совершенных американским правительством за последнее время. Так что нельзя вешать на него всех собак и превращать в козла отпущения. Чуть мягче про это же пишет швейцарская Sonntag Zeitung, которая уверяет, что США не желают играть в мирового жандарма, так как у них на это нет ни сил, не ресурсов.

Французская Le Monde, наоборот, не стесняется в выражениях и называет политику США — предательством Афганистана, то, к чему это привело — напряженной международной обстановкой, а сам вывод войск — беспорядочным.

Примерно точно так же резко оценивает происходящее швейцарская Neue Zürcher Zeitung и делает вывод, что на США больше нельзя рассчитывать, а хозяин Белого дома «водит союзников по НАТО по арене афганского цирка, словно медведей на цепи», а значит, для Штатов все закончится серьезной обидой со стороны Европы, которая запомнит её надолго.

«Уход американцев представляет собой серьезную и вызывающую глубокое сожаление стратегическую реорганизацию для США. Их главные глобальные противники, Китай и Россия, уже пытаются пожать плоды», — пишет на страницах The Wall Street Journal бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Он уверен, что Пекин и Москва намерены сделать ситуацию в регионе ещё хуже. Цитата по сайту Inopressa.ru. С этим спорит немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung, которая уверена, что уход из Афганистана развязал руки Вашингтону — в том числе, чтобы тот мог противостоять Китаю. А венгерская газета «Новое слово» и вовсе считает, что американцы смогут контролировать регион с помощью современных технологий.

А вот The Washington Post, опасается, что капитуляция США перед террористами, наверняка вдохновит новое поколение молодых и, к сожалению, продвинутых массовых убийц. И получается, что уроки теракта 11 сентября, 20-летие которого будет вот-вот, так и не выучены.

За время боевых действий в Афганистане США потеряли убитыми почти 2,5 тысячи военных.