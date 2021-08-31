Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и сотрудникам силовых структур

Они получат по 15 тысяч рублей. Средства будут выделяться из федерального бюджета. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает эти выплаты подкупом избирателей в преддверии выборов.

Коммунисты получили уведомление на сайте Верховного суда о том, что их обращение не принято. Это решение будет обжаловано.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова готова выступить ответчиком в суде, если предприниматель Павел Грудинин подаст соответствующий иск. В интервью «Эху Москвы» она сказала, что готова рассказать о том, как он пренебрегал законом. Элла Памфилова напомнила, что Павел Грудинин грозился подать на ЦИК в суд еще после президентских выборов в 2018 году.

Напомним, глава совхоза имени Ленина сегодня в эфире «Эха Москвы» не исключил подачи иска на Памфилову. Он назвал спецоперацией снятие его с выборов. Верховный суд ранее отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИКа допустить его в Госдуму. Он и руководство КПРФ говорили, что готовы дойти до Европейского суда по правам человека.