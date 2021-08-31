СМИ: Пляжами на Речном вокзале владеют люди, связанные с фигурантами расследования Голунова о похоронном бизнесе

Пляжами на Речном вокзале, по данным районного издания «Наш Север», владеют люди, связанные с фигурантами расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе. Ранее местные жители были возмущены высокими ценами в их зоне отдыха.

Авторы расследования утверждают, что пляж-ресторан «Речной» находится под контролем бизнесменов, которые имеют отношение к похоронному бизнесу. Официально департамент транспорта Москвы, курирующий территорию, о которой идёт речь, этого не признавал. Однако, районная газета «Наш север» написала, что её сотрудникам, воспользовавшись услугами предприятия, удалось выяснить, кто на нём работает.

Из чеков оплаты следует, что деньги за еду и вход получило ООО «Речной», а за алкоголь – ООО «Блексмит». У этих юридических лиц один адрес. Газета отмечает, что у одна организация через учредителя и два других общества связана с ООО «Первая ритуальная компания», а вторая через бывшего учредителя с замдиректором ГБУ «Ритуал» Валерианом Мазараки. Из расследования получается, что одна компания, получающая выручку с бассейнов, ранее принадлежала этой семье, а другая связана с ней через предоставление транспортных услуг.

Ранее этим летом клиенты пляжа-ресторана жаловались на то, что владельцы «Речного» во время аномально высокой жары выставили за некоторые свои услуги необычно высокие цены. Например, аренда на день шезлонга-кровати с балдахином стоила 20 тысяч рублей. Позже этот пункт из прейскуранта убрали.