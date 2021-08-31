Почти половина сотрудников силовых структур, осужденных за пытки в России, получили в итоге условный срок. Комитет против пыток подготовил доклад по этому поводу. Пишет о нем газета «Коммерсантъ». Комитет против пыток отмечает, что их доклад составлен на основе данных не всех регионов России, поэтому статистика может быть более позитивной, чем ситуация в стране в целом.