ЕСПЧ: Российские власти не провели эффективное расследование убийства правозащитницы Натальи Эстемировой

Российские власти не провели эффективное расследование убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. К такому выводу пришёл Европейский суд по правам человека. Он также присудил компенсацию сестре погибшей сотрудницы чеченского отделения центра «Мемориал» (организация признана иноагентом).

Россия нарушила статью Европейской конвенции по правам человека о порядке рассмотрения дела. Власти не предоставили суду в Страсбурге большую часть материалов, говорится в постановлении ЕСПЧ. Он не смог установить ответственность российского государства за убийство Натальи Эстемировой. В документе отмечается, что российская сторона, в частности, не объяснила отсутствие информации об обнаружении следов ДНК подозреваемого в преступлении или кого-то из его окружения. Суд также усомнился в том, что следователи пытались определить всех членов группировки, которая расправилась с известной правозащитницей, сотрудницей представительства Мемориала в Чечне. Правозащитный центр, напомним, российские власти считают иностранным агентом.

ЕСПЧ призвал Москву продолжать тщательное расследование. По решению суда российские власти должны выплатить сестре погибшей правозащитницы Светлане Эстемировой 20 тысяч евро компенсации.

Напомним, Наталья Эстемирова была похищена рано утром в середине июля 2009 года в Грозном. Спустя несколько часов её нашли убитой в лесу рядом с федеральной трассой «Кавказ» в соседней с Чечнёй Ингушетии. Эстемирова много лет расследовала случаи похищения людей в Чечне. Она нередко критиковала Рамзана Кадырова. Глава Чечни даже лично ей угрожал. Это произошло после того, как Эстемирова в 2008м году воспротивилась решению властей республики обязать всех женщин носить платки в публичных местах. Согласно официальной версии Эстемирову убил чеченский боевик Алхазур Башаев. Предположение появилось спустя полгода после убийства правозащитницы. К этому моменту боевик уже был застрелен в ходе спецоперации в ноябре 2009-го года. По версии следствия Башаев якобы убил Эстемирову по приказу лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова. Впрочем, правозащитники с самого начала называли версию несостоятельной. Они отмечали, что дом Башаева силовики обыскали впервые только через два месяца после его гибели. Вызывало вопросы и то, зачем боевикам, которые, по мнению следствия, хотели убийством Эстемировой дискредитировать власти Чечни, вывозить её в Ингушетию. В Мемориале с самого начала утверждали, что за расправой стоит глава Чечни. Сам же Кадыров заявлял, что убийство Эстемировой спровоцировал беглый предприниматель Борис Березовский.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch также связывала убийство Эстемировой с ее борьбой за права человека.

Европейский суд становится все более осторожным в вынесении решений, сказал «Эху Москвы» член правления общества «Мемориал» Олег Орлов.

Правозащитница Екатерина Сокирянская сомневается в том, что следственные органы России будут заниматься расследованием дела Эстемировой. Сокирянская подчеркнула, что некоторые свидетели описывали внешность преступников, однако до сих пор расследование не продвинулось.

Первый зампред думского комитета по безопасности Эрнест Валеев сказал «Эху Москвы», что решение Страсбургского суда является необязательным к исполнению. В то же время он уверен, что расследование убийства Эстемировой продолжится.



Политолог Кирилл Рогов в нашем эфире предположил, что к убийству Натальи Эстемировой могут быть причастны структуры, косвенно связанные с государством.