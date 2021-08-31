Королева Дании Маргрете II станет художником-постановщиком нового фильма

Его снимет известный датский режиссер Билле Аугуст. Сообщается, что королева работала над созданием декораций. Кроме того, Маргрете является почетным членом Ассоциации датских сценографов. По сюжету действие фильма происходит в сказочном королевстве. Премьера ожидается в 2023 году.