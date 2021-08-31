В Москве задержаны двое участников одиночных пикетов

Они, как пишет интернет-издание «Медиазона», вышли к зданию ФСБ на Лубянке и на Манежной в поддержку блогеров и журналистов Яна Кателевского и Александра Дорогова, которых обвиняют в повреждении машины инспектора ДПС. Кателевскому также вменяют вымогательство. Их сторонники уверены, что обоих блогеров преследуют за материалы о нарушениях со стороны силовиков.

