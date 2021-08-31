Алексей Навальный, как сообщается в социальных сетях политика, получил уже три десятка выговоров в колонии

С начала года оппозиционер находится в исправительном учреждении во Владимирской области, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Срок заключения должен закончиться летом 2023 года. Между тем сообщалось о том, что против Навального возбуждено новое уголовное дело. По статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.