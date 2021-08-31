Швейцария выдаст США российского бизнесмена, чья компания разработала для Кремля систему мониторинга соцсетей и СМИ

Швейцария выдаст США российского бизнесмена, чья компания разработала для Кремля систему мониторинга социальных сетей и СМИ. Москва добивалась высылки предпринимателя на родину, ей в этом было отказано.

За океаном россиянина Владислава Клюшина обвиняют в торговле секретной информацией. Бизнесмен по данным прокуратуры США с несколькими сообщниками получил десятки миллионов долларов в обмен на инсайды. Его задержали в Швейцарии почти полгода назад по запросу американской стороны и взяли под стражу. Клюшин подавал апелляцию, просил отпустить его под залог в полтора миллиона швейцарских франков, но суд жалобу отклонил. Россия направила запрос о выдаче бизнесмена на родину раньше США, но как пояснили агентству РИА в Федеральном управлении юстиции Швейцарии сведения, изложенные российской стороной, не являются уголовно наказуемыми. По данным местной прессы речь шла о подозрениях в экономических преступлениях. Запрос России отклонили, решение оспорить нельзя, подчеркнули в ведомстве. Клюшин владелец компании, которая разработала для Кремля систему мониторинга СМИ Катюша. В прошлом году она заключила на госзакупках контрактов более чем на 300 миллионов рублей, об этом писало интернет-издание «Медуза», которое власти считают иноагентом. В этом году компания заключила ещё один госконтракт на мониторинг СМИ, соцсетей и мессенджеров для администрации президента и правительства.

Адвокат Клюшина ранее утверждал в интервью швейцарским СМИ, что США добиваются выдачи его подзащитного по политическим мотивам.