Z Архив новостей новости
5 1 6 684
17:05, 31 августа 2021

Швейцария выдаст США российского бизнесмена, чья компания разработала для Кремля систему мониторинга соцсетей и СМИ

Швейцария выдаст США российского бизнесмена, чья компания разработала для Кремля систему мониторинга социальных сетей и СМИ. Москва добивалась высылки предпринимателя на родину, ей в этом было отказано.

За океаном россиянина Владислава Клюшина обвиняют в торговле секретной информацией. Бизнесмен по данным прокуратуры США с несколькими сообщниками получил десятки миллионов долларов в обмен на инсайды. Его задержали в Швейцарии почти полгода назад по запросу американской стороны и взяли под стражу. Клюшин подавал апелляцию, просил отпустить его под залог в полтора миллиона швейцарских франков, но суд жалобу отклонил. Россия направила запрос о выдаче бизнесмена на родину раньше США, но как пояснили агентству РИА в Федеральном управлении юстиции Швейцарии сведения, изложенные российской стороной, не являются уголовно наказуемыми. По данным местной прессы речь шла о подозрениях в экономических преступлениях. Запрос России отклонили, решение оспорить нельзя, подчеркнули в ведомстве. Клюшин владелец компании, которая разработала для Кремля систему мониторинга СМИ Катюша. В прошлом году она заключила на госзакупках контрактов более чем на 300 миллионов рублей, об этом писало интернет-издание «Медуза», которое власти считают иноагентом. В этом году компания заключила ещё один госконтракт на мониторинг СМИ, соцсетей и мессенджеров для администрации президента и правительства.

Адвокат Клюшина ранее утверждал в интервью швейцарским СМИ, что США добиваются выдачи его подзащитного по политическим мотивам.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»

5 149 6 17195 13:23
8читать ;смотреть
Новости

Глава представительства НАТО в Киеве: Действия в Донбассе не помешают стать членом Североатлантического альянса При этом Винников напомнил, что Украине необходимы реформы , а также борьба с коррупцией…

5 35 6 5165
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Сталинист Лавров Говорите, что теперь настоящая оппозиция — это коммунисты? Пожалуйста, вот вам такой же Лавров под красными флагами и с портретами Сталина — ждите новые репрессии, железный занавес и войну…

5 127 6 19765 09:57
Блоги

«Журналисты — не иностранные агенты!». Обращение независимых медиа к российским властям «Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов»...

5 110 6 17841 27.08
Новости

В Москве полиция массово задерживает уличных музыкантов Как рассказала уличный музыкант Татьяна Пак в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», музыкантов штрафуют за незаконную торговлю, и не возвращают им инструменты и музыкальную аппаратуру…

5 56 6 9159
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

«Сталина нам в башку»! Сказанное вчера Лавровым в оправдание Сталина — всего лишь ещё одно свидетельство постыдной деградации правящей российской элиты путинского призыва…

5 53 6 9620 15:00
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Результат титанического труда и мудрой политики налицо Мы все также ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 105 6 19185 30.08
Новости

Телеведущий Евгений Попов, баллотирующийся в Госдуму от «Единой России», скрыл в отчете часть дохода Это следует из документа, опубликованного Мосгоризбиркомом…

5 28 6 19118
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…

5 239 6 45676 27.08
Блоги

Евгений Ямбург заслуженный учитель России

История в России стала лженаукой Утомленная Клио вновь с отчизной прощалась   Сегодня мы переживаем очень опасную ситуацию, когда хвостами сплелись бесы всех мастей: клерикализм (не путать с глубокой верой), фашизм и сталинизм. Это адское варево навязывается в блестящей упаковке с названием «духовность». Но к подлинной духовности она не имеет никакого отношения

5 60 6 15716 24.08
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Вундеркинды — диагноз системе образования Система образования не должна заниматься «засовыванием» несвоевременного количества информации и знаний в мозг, а должна развивать творческие способности и личность…

5 30 6 6432 25.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 407 6 89358 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Немного деталей У нас был договор с ЕС, о котором знал РКН и знали все: это содержалось в нашей финансовой отчетности на сайте. Это договор, который в разные годы с ЕС заключали: Коммерсант, Российская газета, газета Известия, Газета.ру и др…

5 69 6 29314 24.08
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Ядерную программу Ирана остановят США? О чем говорили в Вашингтоне Байден и Беннет? Ядерную программу Ирана остановят США? О чем говорили в Вашингтоне Байден и Беннет? К чему приведет твердое обещание президента США ни в коем случае не допустить появление у Ирана ядерного оружия?..

5 30 6 7178 30.08
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вопрос: как бы Вы назвали следующее развитие событий? Вы, конечно, воскликнете: это же попытка иностранного вмешательства в выборы! То есть ровно то, в чем Москву обвиняют вот уже который год без каких бы то ни было доказательств…

5 66 6 15702 25.08
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Новый инфляционный шок В целом с начала года инфляция составила 4,6% или в пересчете на год – 6,7%. Это рекордный показатель с лета 2016 года…

5 33 6 8675 26.08

Популярное за неделю

Новости

«Коммерсантъ»: Президент России подписал указ об отставке сразу нескольких высокопоставленных сотрудников МВД В их числе три генерала, которых отстранили от должностей из-за того, что они поручились и помогали продвижению по службе бывшему начальнику Камчатской полиции Михаилу Киселеву, которого подозревают во взятке…

5 6 6 20041
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Последний сезон игр Кремлевского престола не дал ожидаемых сборов. И Кремль насупился. И эта лапочка теперь хмурится и трясет всеми своими башнями, выясняет, кто может быть виноват…

5 37 6 90664 25.08
#слушать 53:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3513576
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 26 6 11249 24.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кажется, Путин кое о чем забыл Из-за «заморозки» индексации государство отнимает у работающих пенсионеров почти по 4 тысячи в месяц…

5 127 6 186222 25.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 407 6 89358 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9243212
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5011297

Сегодня в эфире