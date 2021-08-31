Корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд сегодня покинула Россию

Ранее власти отказались продлевать ей визу на пребывание в стране. О своем отъезде сама журналистка написала в твиттере. В российском МИДе решение не продлевать визу Рейнсфорди назвали ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. Каким именно не уточняется. Сара Рейнсфорд была одним из первых иностранных корреспондентов, оказавшихся в Беслане в дни кризиса с заложниками. Не так давно на пресс-конференции руководителя Белоруссии Александра Лукашенко она спрашивала у него, не потерял ли он легитимность из-за преследования оппозиции.