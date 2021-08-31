ЕСПЧ посчитал, что российские власти ненадлежащим образом расследовали убийство правозащитницы Натальи Эстемировой

ЕСПЧ посчитал, что российские власти не надлежащим образом расследовали убийство правозащитницы Натальи Эстемировой, однако инстанция сочла недоказанной вину государства в преступлении. Страсбургский суд постановил, что российские власти должны выплатить сестре убитой 20 тысяч евро. Это решение не полностью удовлетворяет коллег и друзей Эстемировой, сказал «Эху Москвы» правозащитник Олег Орлов. В то же время Орлов добавил, что постановление ЕСПЧ обязывает Россию продолжить расследование убийство Эстемировой и найти реальных виновников.

Согласно версии следствия, Наталью Эстемирову убили 12 лет назад боевики одной из действовавших в регионе экстремистских групп.