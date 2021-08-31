Новый президент Эстонии Алар Карис пообещал наладить диалог со всеми политическими силами в стране

Кроме того, он пообещал общаться с русскоязычными жителями республики на их родном языке. Также Карис высказался за серьезную подготовку встречи с российским президентом Владимиров Путиным. Сегодня он был избран в парламенте на пятилетний срок. До этого Карис занимал пост директора Национального музея Эстонии.