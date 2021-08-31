Глава Центризбиркома Элла Памфилова готова выступить ответчиком в суде в случае подачи иска со стороны Павла Грудинина

Глава Центризбиркома Элла Памфилова готова выступить ответчиком в суде в случае подачи иска со стороны политика Павла Грудинина. В то же время она считает угрозы судом лишь частью предвыборной кампании, сказала Памфилова «Эху Москвы». Она также напомнила, что сам Грудинин грозил судом Центризбиркому еще после президентских выборов три года назад, но никакого продолжения это не получило.

Ранее ЦИК снял директора «Совхоза имени Ленина», который входил в федеральную пятерку КПРФ на думских выборах. В комиссии пояснили, что это произошло из-за наличия у Грудинина активов за рубежом. Сам Грудинин это отрицал.