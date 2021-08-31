Грузовой автомобиль сбил нескольких российских туристов в Египте

Один человек скончался, еще один с травмами доставлен в больницу. ДТП произошло на дороге из Хургады в Каир, когда автобус с россиянами остановился на обочине. В посольстве России заверили, что дипломаты уже оказывают помощь потерпевшим. Других обстоятельств происшествия пока не сообщают.