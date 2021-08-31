Швейцария решила выдать США российского бизнесмена Владислава Клюшина

Предпринимателя, который поставил российским властям систему мониторинга СМИ и социальных сетей, задержали еще в марте по запросу Вашингтона. В Соединенных Штатах Клюшин обвиняется в торговле коммерческой информацией на десятки миллионов долларов. Запрос на его выдачу направляла также Москва. Однако, как сказали агентству РИА Новости в швейцарской прокуратуре, российской стороне было решено отказать.

