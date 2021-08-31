ЕСПЧ признал ненадлежащим расследование убийства чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека признал ненадлежащим расследование убийства чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Согласно постановлению инстанции, российские власти нарушили статью о праве на жизнь. В то же время суд счел недоказанной вину государства в преступлении. По решению ЕСПЧ Россия должна выплатить сестре убитой 20 тысяч евро. Эстемирова была убита больше 12 лет назад. По версии следствия, ее похитили члены одной из группировок. Жалобу против России подала сестра убитой. Коллеги Эстемировой между тем говорят, что они не вполне удовлетворены решением ЕСПЧ.