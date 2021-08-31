Сегодня запущен сайт «Ваш выбор» по приему жалоб на принуждение к голосованию на выборах

Сегодня был запущен сайт «Ваш выбор» по приему жалоб от работников бюджетной сферы, которых принуждают к голосованию на выборах. О новой платформе рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов проекта, московский оппозиционный политик Роман Юнеман.

«Сайт «Ваш выбор» анонимных обращений, там можно также оставить не анонимное, но по умолчанию предлагается подать анонимное, для того, чтобы данные этих людей не хранить. Человек оставляет картинку, либо текстовое сообщение, указывая город и само учреждение. Затем нам это обращение поступает. Если оно не анонимное, то мы связываемся с человеком, чтобы подтвердить информацию, после чего публикуем. А далее наш юрист оказывает помощь», — рассказал он.

В случае, если жалоба анонимная, пояснил Р.Юнеман, то она публикуется, с обязательным указанием, что она анонимная, после чего участники проекта отзванивают в учреждение, на которое поступила жалоба, и пытаются выяснить, имел ли этот факт место.

«Задача этого сайта — показать масштабы и создать нервозную обстановку для тех, кто занимается подобными принуждениями», — сказал политик.