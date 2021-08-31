Боевые действия возобновились в районе Панджшерской долины, где находятся силы Фронта национального сопротивления, выступающего против движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Местные командиры утверждают, что погибли сотни талибов, однако проверить эту информацию пока не представляется возможным, отмечает телеканал CNN.

Минувшей ночью последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, завершив 20-летнее американское присутствие в Афганистане.

Организация Договора о коллективной безопасности не планирует вводить войска в Афганистан, — сообщил генсек организации Станислав Зась. По его словам, страны-члены ОДКБ ведут исключительно оборонительную политику.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической. Минувшей ночью последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в этой стране.

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