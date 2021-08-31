Владимир Путин посмертно наградил экипаж разбившегося в Подмосковье транспортника Ил-112

Церемония прощания с летчиками состоялась на мемориальном кладбище в Мытищах.

Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев награждены орденами Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники. Это формулировка из указа, размещенного на сайте Кремля.

Экспериментальный транспортный самолет должен был участвовать в форуме «Армия-2021». 17 августа утром он разбился при заходе на посадку на аэродроме Кубинка. У Ил-112 загорелся правы двигатель. С этого момента до столкновения с землей прошло меньше минуты. Машина свалилась в штопор и упала. Источник ТАСС назвал вероятной причиной крушения проблемы с винтом.

Близкие и коллеги сегодня простились с погибшими летчиками. Церемония на кладбище в Мытищах прошла в присутствии военного караула.

В правительстве ранее заверили, что программа производства самолетов Ил-112 продолжится, несмотря на катастрофу.