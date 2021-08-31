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16:03, 31 августа 2021

ЕСПЧ не нашел доказательств причастности российского государства к гибели правозащитницы Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека не нашел доказательств причастности российского государства к гибели правозащитницы Натальи Эстемировой. При этом суд указал на необходимость дальнейшего расследования этого преступления. Эстемирова была убита в Чечне в 2009 году после похищения.

Ее коллега Екатерина Сокирянская сомневается в том, что следственные органы будут заниматься этим делом. Об этом она сказала интервью «Эху Москвы»."Маловероятно, что будет проведено расследование, что следственные органы всерьез начнут заниматься расследованием этого дела, будут как реальных исполнителей, так и заказчиков. Маловероятно по тому, что мы видим, что происходит в других делах, когда после решений ЕСПЧ Россия аккуратно выплачивает компенсации, однако расследования в реальности не происходят. Здесь нужна политическая воля довольно высокого уровня. У меня такое ощущение, что с момента убийства Наташи Эстемировой, такой политической воли нет", — сказала она. Е. Сокирянская добавила, что со дня убийства следователям было дано множество зацепок, некоторые свидетели даже описывали внешность преступников, однако до сих пор расследование не продвинулось ни на шаг. «Я лично присутствовала во время первых следственных действий после убийства (Эстемировой). Я лично допрашивала свидетельницу, которая видела похитителей, она проживает в том же доме, где и Наталья. Эта свидетельница так и не была найдена. Были зацепки и были улики, была информация, но следствие не обращало никакого внимания. Мы не видим результатов анализа этих улик. При этом была разработана другая версия, которая по сути вообще исключает политический мотив убийства», — отметила она.

Согласно официальной версии, к гибели Эстемировой причастны члены преступной группы, которые мстили ей за публикации в СМИ. Правозащитный центр «Мемориал», который российские власти считают иностранным агентом, неоднократно заявлял о возможной причастности к преступлению руководство Чечни. 


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