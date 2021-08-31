Памфилова готова выступить ответчиком в суде в случае обращения Грудинина в суд

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова готова выступить ответчиком в суде, если Павел Грудинин подаст соответствующий иск. Как отметила Э.Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», все угрозы со стороны директора «Совхоза имени Ленина» с подачей иска в суд – это всего лишь «предвыборный треп».

«Было мое утверждение, от которого я не отказываюсь. Его реакцию я расцениваю, как предвыборный треп. Пока идет кампания, они эту тему будут муссировать. А если будет (иск), я буду этому бесконечно рада, готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста, и чтобы в конце концов суд поставил все точки над «и»», — сказала она.

Э.Памфилова готова изложить суду все эпизоды, когда Грудинин, по ее мнению, пренебрегал законом. «Что у него есть, куда он вывозил налоги, чтобы не платить родному государству, как он с женой делил свои миллиарды и т.д. Любой вариант меня устраивает», — отметила она.

Глава ЦИК напомнила, что Павел Грудинин грозился подать на ЦИК в суд еще после президентских выборов 2018 года, однако никакого иска так и не поступило.

«Мы уже это проходили в 2018 году, тогда тоже они грозились подать на ЦИК в суд. Вот прошло три года, и где этот иск? Я уверена, что пройдет кампания, и сейчас не будет никакого иска. И до ЕСПЧ они не дойдут», — сказала Э.Памфилова.

Ранее директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин сообщил в прямом эфире «Эха Москвы», что намерен подать иск в суд на главу ЦИК Эллу Памфилову.