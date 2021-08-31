Мэрия Москвы объявила о том, что пожилые москвичи, сделавшие повторную прививку от коронавируса, получат подарки

Мэрия Москвы объявила о том, что пожилые москвичи, сделавшие повторную прививку от коронавируса, получат подарочные наборы. Эта программа будет действовать до 1 октября. В набор входит, в частности, измеритель давления, витамины и набор защитных масок.

