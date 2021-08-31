Число жертв от урагана «Ида» в США выросло до четырех, — сообщает газета The Washington Post. Местные власти не исключают, что в итоге их будет больше.

Ураган обрушился на Луизиану в воскресенье, вскоре он ослаб до тропического шторма. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи.

