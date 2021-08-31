В компании Whoosh проводят внутренне расследование и уже установили личности хулиганов, которые повредили электросамокаты в Москве, сообщает газета РБК. Удалось выяснить, что было трое злоумышленников. Чего они хотели добиться пока непонятно. Испорчено более 500 самокатов. Солидол был нанесен на электронную панель. Полиция также проводят расследования.
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