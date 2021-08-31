Крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена «Метрострой» признана банкротом

Такое решение принял Арбитражный суд. Зимой прошлого года в отношении Метростроя была введена процедура наблюдения. Речь идет о компании, которая занималась строительством всех станций метро в Санкт-Петербурге и монтажными работами на других крупных объектах северной столицы.