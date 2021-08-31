Кандидаты в депутаты ГД подали обращение в Минкультуры с призывом вернуть Москву в реестр исторических поселений

Кандидаты в Государственную Думу VIII созыва от партии «Яблоко» подали в Министерство культуры РФ обращение с требованием вернуть Москву в реестр исторических поселений. Как рассказал один из кандидатов Сергей Митрохин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», письмо с подписями москвичей на имя министра культуры Ольги Любимовой политики передали в приемную.

«Сегодня утром прошла акция депутатов МГД, кандидатов в депутаты Госдумы, муниципальных депутатов и градозащитников, которые пришли в Минкультуры России с петицией на имя Ольги Любимовой с требованием восстановить Москву в реестре исторических поселений России. Мы отдали обращение в приемную, где нам сказали, что министр находится в командировке, но обещали рассмотреть нашу петицию в обязательном порядке», — сказал политик.

По словам С.Митрохина, статус исторического поселения резко ограничивает возможности сноса исторических зданий и застройку городов, которые нарушают их исторический облик.

«10 лет назад бывший министр ведомства Александр Авдеев вычеркнул Москву, а также несколько сотен городов из этого перечня. И за эти 10 лет по данным Архнадзора в Москве прошло огромное количество разрушений исторических объектов», — рассказал депутат МГД.

С.Митрохин сообщил также, что провел одиночный пикет с требованием восстановить Москву как историческое поселение. Также С.Митрохин добавил, что им был внесен законопроект – «поправка к закону о статусе столицы, которая на уровне закона должна закрепить статус Москвы как исторического поселения».

«Всеми этими действиями мы намерены привлечь внимание федеральных властей к тому вандализму, который творится в Москве», — отметил он.