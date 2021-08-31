Большинство взрослых граждан стран ЕС полностью вакцинированы от коронавируса

Это была одна из важных целей для руководства союза.

Доля совершеннолетних граждан, которые сделали обе прививки от коронавирусной инфекции, уже превысила в странах ЕС семьдесят процентов. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что власти продолжат вакцинацию взрослого населения.

Также этим летом в некоторых странах ЕС уже начали прививать и несовершеннолетних. Вакцинацию проходят подростки старше 12-ти лет. Европейское агентство лекарственных средств разрешило использовать в этих целях препарат американской компании Moderna.

В свою очередь в России по последним данным полностью привиты более 27-ми процентов населения страны, это 37 миллионов человек. Наиболее высокие темпы вакцинации сейчас в Ростовской области и в Краснодарском крае. В этих регионах в последние недели прививаются по восемь тысяч человек в день.

По количеству полностью привитых граждан в мире сейчас лидирует Китай. Власти республики утверждают, что вакцинированы уже почти 890 миллионов граждан. После КНР идут Соединённые Штаты и Индия.