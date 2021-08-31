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15:04, 31 августа 2021

Большинство взрослых граждан стран ЕС полностью вакцинированы от коронавируса

Это была одна из важных целей для руководства союза.

Доля совершеннолетних граждан, которые сделали обе прививки от коронавирусной инфекции, уже превысила в странах ЕС семьдесят процентов. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что власти продолжат вакцинацию взрослого населения.

Также этим летом в некоторых странах ЕС уже начали прививать и несовершеннолетних. Вакцинацию проходят подростки старше 12-ти лет. Европейское агентство лекарственных средств разрешило использовать в этих целях препарат американской компании Moderna.

В свою очередь в России по последним данным полностью привиты более 27-ми процентов населения страны, это 37 миллионов человек. Наиболее высокие темпы вакцинации сейчас в Ростовской области и в Краснодарском крае. В этих регионах в последние недели прививаются по восемь тысяч человек в день.

По количеству полностью привитых граждан в мире сейчас лидирует Китай. Власти республики утверждают, что вакцинированы уже почти 890 миллионов граждан. После КНР идут Соединённые Штаты и Индия.


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