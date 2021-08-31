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15:03, 31 августа 2021

Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

Этим завершилось голосование в парламенте. Его кандидатуру выдвинули обе правящие партии. Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.
Алар Карис ранее называл хорошим внешнеполитическое положение Эстонии и говорил, что в российско-эстонских отношениях много вопросов.



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