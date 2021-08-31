Этим завершилось голосование в парламенте. Его кандидатуру выдвинули обе правящие партии. Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.
Алар Карис ранее называл хорошим внешнеполитическое положение Эстонии и говорил, что в российско-эстонских отношениях много вопросов.
Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис
Этим завершилось голосование в парламенте. Его кандидатуру выдвинули обе правящие партии. Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.