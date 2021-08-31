Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после перенесенного коронавируса. По его словам, прежде всего, речь идет об образовании тромбов и поражении нервной и сердечно-сосудистой систем.

Мурашко считает, что пациентам, перенесшим ковид, важно пройти углубленную диспансеризацию. Министр подчеркнул, что уже сформированы списки людей, которым будет предложено ее пройти. Страховые компании, медицинские организации готовы к этому.