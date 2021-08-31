Общее число заразившихся приближается к 7 миллионам, — отмечают в оперативном штабе. Остается высокая смертность — накануне от коронавируса скончались 795 человек. Из них 44 в Москве – таких показателей в столице не было с начала марта.
За последние сутки в России выявили менее 18 тысяч инфицированных коронавирусом
Общее число заразившихся приближается к 7 миллионам, — отмечают в оперативном штабе. Остается высокая смертность — накануне от коронавируса скончались 795 человек. Из них 44 в Москве – таких показателей в столице не было с начала марта.