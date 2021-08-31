РБК: 43% сотрудников силовых структур, осужденных за пытки в последние годы, получили условный срок

43% сотрудников силовых структур, осужденных за пытки в последние годы, получили условный срок, — пишет газета РБК. Издание ссылается на Комитет против пыток. Средний реальный срок за такие преступления составил около 4 лет. В половине случаев вообще не удалось добиться возбуждения уголовного дела.