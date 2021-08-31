Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед, в котором стал звездой европейского футбола

Манчестер Юнайтед заплатит Ювентусу 15 миллионов евро за 36-летнего нападающего. Если он достигнет определенных показателей сумма увеличится еще на 8 миллионов. Несмотря на возраст, Криштиану прилетел на острова в ранге лучшего бомбардира серии А итальянского чемпионата. В прошлом сезоне он забил 29 голов. Так что символическим, номинальным или коммерческим его возвращение вряд ли станет, а вот удастся ли МЮ с его помощью вернуть титул чемпиона АПЛ, которого болельщики ждут уже 8 лет – это большой вопрос, хотя в его бытность МЮ побеждал в чемпионате трижды за шесть лет, а также выигрывал Лигу Чемпионов и клубный чемпионат мира. Сам Роналду сказал, что клуб всегда занимал в его сердце особое место и он потрясен сообщениями, которые он получил от болельщиков.

Криштиану Роналду пять раз получал Золотой мяч, как лучший футболист мира.