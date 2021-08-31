Президент России подписал указы о единовременной выплате военнослужащим и силовикам, сотрудникам МВД, прокуратуры, Росгвардии, ФСИН и других силовых структур. Деньги им перечислят в сентябре в среднем по 15 тысяч рублей. Путин объявил о выплатах на встрече с кандидатами в депутаты от Единой России. По 10 тысяч обещают перечислить и пенсионерам.

Коммунисты считают эти выплаты подкупом избирателей. Они подали иск в Верховный суд, — рассказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По словам Обухова, коммунисты получили уведомление о том, что их иск не принимается к рассмотрению. Это решение будет обжаловано.

