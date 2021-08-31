Каждый второй российский силовик, осужденный за истязание задержанных, отделался условным сроком

К таким выводам пришли в организации «Комитет против пыток».

Официальной и полной статистики по делам о пытках нет, поэтому правозащитники из комитета проанализировала только те дела, возбуждения которых добились их юристы. Организация изучила случаи жестокого обращения в семи регионах за последние 20 с лишним лет. После рассмотрения уголовных дел 52 человека структур – это около половины привлеченных к ответственности силовиков – не попали в места лишения свободы и получили условные сроки.

Приговоров, связанных с отбыванием наказания в колониях, все же большая часть. Средний срок, который назначают судьи – три с половиной года. Самое строгое наказание понес нижегородский милиционер за гибель рабочего в вытрезвители. За это силовику дали 14 лет строго режима. Самое мягкое наказание дали полицейским в Марий Эл. За истязание невиновного сотрудники МВД получили по полтора года лишения свободы.

Каждый пятый обратившийся к правозащитникам жаловался на пытки током. Бывшие задержанные жаловались на избиения резиновыми палками и связывания. Большинство потерпевших избивали без применения спецсредств.

По данным правозащитников, половина случаев истязаний навсегда остается без должной оценки следствием и судом. Уголовные дела не заводятся, отмечают правозащитники.