ЕСПЧ не нашел доказательства причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека не нашел доказательства причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой, однако указал на необходимость продолжить расследование. Сестре Эстемировой присудили 20 тысяч евро компенсации.

Наталью Эстемирову похитил в Грозном 15 июля 2009 года. Через несколько часов тело с огнестрельными ранениями нашли в лесу в соседней Игушетии. Коллеги Эстемировой уверены, что к убийству причастны чеченские силовики, — напоминает издание Медиазона.

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) посчитали, что расследование убийства Натальи Эстемировой было недостаточно тщательным. При этом, друзья Натальи Эстемировой не вполне удовлетворены решением ЕСПЧ. Как сказал член правления общества «Мемориал»* Олег Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Европейский суд в последние годы становится все более и более осторожным в вынесении решений.

«Мы друзья и коллеги Наташи Эстемировой, конечно, этим решением полностью не удовлетворены. Та часть решения, где говорится о виновности России за нарушение статьи 2 в процессуальном смысле, то есть за не расследование убийства Эстемировой, нас удовлетворяет. Российское государство не сделало и 1/10, а может и сотой того, что надо было сделать для реального расследования. Более того, представители российского государства сознательно уводили следствие по ложному пути. И это более или менее отражено в решении ЕСПЧ», — сказал он.

Но та часть решения, по словам О.Орлова, где говорится, что ЕСПЧ не нашел оснований возлагать ответственность на Россию «за субстантивного нарушения статьи 2, то есть непосредственно за гибель Эстемировой». «Эта часть, конечно, не может нас удовлетворить», — отметил он.

О.Орлов отметил, что ЕСПЧ уже давно становится все более и более осторожным в вынесении решений.

«Например, по многим делам, когда вина представителей государства в похищении, исчезновении, убийстве людей значительно менее очевидна, ЕСПЧ выносил решения о вине российского государства в нарушении статьи 2 в прямом нарушении права на жизнь. А здесь, когда много вполне очевидных доказательств, которые были представлены, они поступили более осторожно. То есть, им сейчас для того, чтобы говорить о прямой вине представителя государства, надо видимо, чтобы приехали на бронетранспортере, увезли в РОВД, оттуда человек исчез, а потом его нашли убитым», — сказал он.

Тем не менее, это решение ЕСПЧ обязывает Россию продолжить расследование убийства Натальи Эстемировой и искать реальных виновников убийства, — добавил О.Орлов.

* «Мемориал» — российские власти считают общество иностранным агентом.