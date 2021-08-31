Зарубежные издания вышли с критическими статьями в адрес США в связи с выводом войск из Афганистана

То, что произошло в Афганистане с выводом американских войск посеяло в умах многих в мире сомнение, в том, что США являются сверхдержавой, — сокрушается The New York Times. Впрочем, на самом деле, шаг президента Байдена был верным и предсказуемым, так как он положил конец одной из крупнейших ошибок, совершенных американским правительством за последнее время. Так что нельзя вешать на него всех собак и превращать в козла отпущения.

Французская Le Monde, наоборот, не стесняется в выражениях и называет политику США — предательством Афганистана, то, к чему это привело — напряженной международной обстановкой, а сам вывод войск — беспорядочным.

Примерно точно так же и резко оценивает происходящее швейцарская NZZ AM SONNTAG и делает вывод, что на США больше нельзя рассчитывать, а хозяин Белого дома, цитата: «водит союзников по НАТО по арене афганского цирка, словно медведей на цепи», а начит, для Штатов все закончится серьезной обидой со стороны Европы, которая запомнит её надолго.

Впрочем, еще дальше идет The Washington Post, которая предполагает, что война между крупными игроками уже давно перешла в других сферы — в том числе, виртуальной реальности. Но с другой стороны, недавняя капитуляция США перед террористами, наверняка вдохновит новое поколение молодых и, к сожалению, продвинутых массовых убийц. И получается, что уроки теракта 11 сентября, 20-летие которого будет вот-вот, так и не выучены.

За время боевых действий в Афганистане США потеряли убитыми почти 2,5 тысячи военных.