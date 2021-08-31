США окончательно вывели войска из Афганистана

Они находились там почти 20 лет.

Последний самолёт, на котором были американские военные, вылетел из Кабула накануне вечером по Москве, незадолго до того как истёк срок, отведённый талибами для вывода иностранных войск. После этого боевики объявили о полной независимости Афганистана. Аэропорт столицы, который последние две недели находился под контролем американских войск – они обеспечивали безопасность в ходе эвакуации – перешёл к талибам. Боевики признанного террористическим и запрещённого в России движения отпраздновали уход военных стрельбой в воздух из автоматов и пулемётов. Президент США объявил, что с середины месяца из Афганистана были эвакуированы больше 120 тысяч человек. Попытки вывезти американцев, которые там остались — их несколько сотен — и местных жителей, не успевших покинуть страну, продолжатся, заверил глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи. Он также раскрыл потери американцев в Афганистане за два десятилетия.

Посольство США из Кабула переедет в столицу Катара Доху. Разумным шагом назвал это госсекретарь США. Энтони Блинкен отметил, что политическая ситуация в Афганистане не позволяет дипломатам там оставаться. Ранее Британия также сообщила о переносе своего посольства в Катар.

Единственной провинцией, которую пока не контролируют талибы, остаётся Панджшер, где силам сопротивления удаётся отражать нападение боевиков.

Профессор Лондонской школы экономики и политических наук Владислав ЗУбок считает, что у Соединенных Штатов не так много возможностей воздействовать на «Талибан». В России организация признана террористической и запрещена:

У них только две морковки для «Талибана»*. Это финансово-экономическая, вот они там пять миллиардов заморозили, и, если «Талибан»* будет себя хорошо вести, то они их разморозят <...> И второе — признание «Талибана»*. Это очень мощный козырь. Но фактически мы знаем, что США в одностороннем порядке при Трампе уже де-факто признали «Талибан»* в прошлом году, подписав с ними соглашение в Дохе".

Зубок считает, что ни НАТО, ни американцы, ни европейцы не готовы сейчас и не в состоянии посылать и держать военные контингенты в Афганистане.

* в РФ признан террористическим и запрещен