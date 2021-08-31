Гидрометцентр: Температура выше 30 градусов держалась в Москве этим летом 23 дня

Температура выше 30 градусов держалась в Москве этим летом 23 дня, — подсчитали в Гидрометцентре. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд отметил, что этот год по данному показателю уступает только 2010-му – тогда было больше 40 дней с температурой выше 30.

Кстати, на всей территории России не было ни одного региона этим летом, где температурный фон опустился бы ниже нормы.