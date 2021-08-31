Предприниматель Павел Грудинин не исключает подачи иска в суд на главу ЦИКа Эллу Памфилову

Сегодня в эфире «Эха Москвы» он назвал спецоперацией снятие его с выборов.

Верховный суд ранее отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИКа допустить его к выборам в Госдуму. Предприниматель готов дойти до Европейского суда по правам человека.