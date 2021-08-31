ЕСПЧ требует от властей России найти причастных к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека требует от властей России найти причастных к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой. В решении суда говорится, что российское государство не обеспечило надлежащее расследование. Россия должна будет выплатить 20 тысяч евро сестре убитой.

Правозащитница была убита в 2009 году, после похищения в Грозном. По официальной версии, к этому причастны члены чеченской преступной группы, которые таким образом мстили Эстемировой за публикации в СМИ. Запрос о выдаче одного из них, Алхазура Башаева, был направлен во Францию, однако его так и не нашли.

Правозащитный центр мемо риал неоднократно заявлял о возможной причастности к преступлению главы Чечни Рамзана Кадырова. Напомним, Мемориал российские власти считают иностранным агентом.

