ВС отказался принять иск КПРФ о снятии «ЕР» с выборов за подкуп избирателей в виде президентских выплат

Верховный суд России сегодня отказался принимать к рассмотрению иск от партии КПРФ, которые требовали аннулировать регистрацию федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ. Как сказал секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов в интервью «Эху Москвы», что они подали в суд, потому что считают президентские выплаты пенсионерам и военнослужащих подкупом избирателей, который запрещен законом.

«Федеральный закон однозначно регулирует, что в ходе избирательной кампании нельзя обещать избирателям материальные блага. Мы видим, что во время встречи с «Единой Россией» избирателям были обещаны определенные материальные блага — 10 тыс пенсионерам, 15 тыс — военнослужащим. Причем это было обусловлено прямо — что «ЕР» получит результат не хуже, и как сказал президент, фракция примет соответствующие решения. И по нашим оценкам, и заключению наших юристов — это откровенный подкуп избирателей», — сказал он.

По словам С.Обухова, коммунисты получили уведомление на сайте Верховного суда о том, что в принятии их обращения отказано. После получения определения коммунисты намерены обжаловать это решение.