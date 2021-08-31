Песков об угрозах «Мужского государства»: Это не наша прерогатива, если есть жалобы, на это должны реагировать органы

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на все жалобы, которые поступают от граждан на угрозы сообщества «Мужское государство», должны реагировать компетентные органы.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», как в Кремле относятся к тому, что, различным людям и организациям поступают угрозы от сообщества «Мужское государство», о которых стало известно из сообщений СМИ, Дмитрий Песков ответил:

«Мы видели сообщения в СМИ, но, честно говоря, безусловно, это не наша прерогатива, и, если там есть какие-то нарушения закона, и если есть соответствующие заявления, то конечно, органы должны на это реагировать», — сказал он.

При этом Д.Песков добавил, что в Кремле не могут заниматься этими вопросами. «Это чисто прерогатива органов правопорядка, полиции. Это не наша прерогатива», — отметил он.