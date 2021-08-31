Российские власти впервые с 23-его июня объявили о менее 18-ти тысяч заразившихся коронавирусом в день

В свою очередь смертность от него остаётся примерно на том же уровне.

17 813 новых случаев заражений ковидом указано в сегодняшних сводках оперативного штаба. Это минимальный показатель за несколько недель.

Больше всего заражённых – в Москве – это 1162 человека. В то же время по столице за прошедшие сутки зафиксирован самый заметный спад – вчера новых случаев было почти на триста человек больше. За ней идёт Подмосковье — это 758 заболевших, а затем Свердловская область и Санкт-Петербург, где выявили по 516 и 513 заражённых соответственно.

Смертность при этом не снижается. Она, как и почти каждый день в течение уже почти двух месяцев, остаётся на уровне примерно в восемьсот человек в сутки. Сегодня это 795. Таким образом по стране общее количество жертв коронавирусной инфекции по официальным данным превысило 183 тысячи человек.

На прошлой неделе в Росстате объявили, что этим летом смертность от коронавируса значительно выросла. По данным ведомства, в этом июле жертв болезни было почти в пять раз больше, чем за тот же месяц в прошлом году.