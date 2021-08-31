В Кремле отказываются комментировать сообщения об окончательном утверждении плана по интеграции России и Белоруссии по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 9-го сентября. Об этом в частности говорил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться пресс-конференции двух руководителей по итогам переговоров. Он заметил, что правительствам обеих стран удалось добиться существенного прогресса в согласовании «дорожных карт».