ЕСПЧ обязал Россию выплатить 20 тысяч евро сестре правозащитницы Натальи Эстемировой, убитой 12 лет назад

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 20 тысяч евро сестре правозащитницы Натальи Эстемировой, убитой 12 лет назад на границе Чечни и Ингушетии. При этом ЕСПЧ не нашел доказательств причастности России к преступлению.

Россия не обеспечила необходимое расследование и рассмотрение дела об убийстве правозащитницы, говорится в решении Страсбургского суда. Причины гибели Натальи Эстемировой необходимо тщательно выяснять дальше, постановил ЕСПЧ. Он также обвинил Москву в отказе предоставить суду полную копию материалов уголовного дела. Тем самым российские власти нарушили 38-ю статьей европейской конвенции, в которой идёт речь об обязательстве государства создать необходимые условия для рассмотрения дела. Сестре убитой правозащитницы ЕСПЧ назначил компенсацию в 20 тысяч евро. При этом суд пришёл к выводу, что родственнице Эстемировой не удалось доказать, что её похитили в июле 2009 года в Грозном власти Чечни. Спустя несколько часов после похищения тело правозащитницы, известной в том числе критикой Рамзана Кадырова, с огнестрельными ранениями груди и головы нашли в лесу возле трассы Кавказ в соседней Ингушетии. Правозащитный центр Мемориал, где работала Эстемирова и который российские власти считают иноагентом, не раз заявлял о возможной причастности к её убийству главы Чечни и местных силовиков.

Обвинение в убийстве Эстемировой предъявили чеченскому сепаратисту Алхазуру Башаеву. Он был убит через несколько месяцев после гибели правозащитницы.