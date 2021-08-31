Мурашко предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после перенесенного ковида

Риск смерти остается высоким на протяжении шести месяцев после перенесенного ковида, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

В том числе у человека возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Мурашко подчеркнул, что именно пациентам, уже перенесшим ковид, в первую очередь важно пройти углубленную диспансеризацию.

По словам министра, сейчас уже сформированы списки людей, которым будет предложено пройти диспансеризацию. Страховые компании и медицинские организации уже начали их приглашать.