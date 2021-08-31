Присяжные признали виновным и не заслуживающим снисхождения красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

По делу об организации двойного убийства в 1994 году, — сообщает корреспондент РИА Новости из Красноярского краевого суда. Сам Быков виновным себя не признает.
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История в России стала лженаукой Утомленная Клио вновь с отчизной прощалась Сегодня мы переживаем очень опасную ситуацию, когда хвостами сплелись бесы всех мастей: клерикализм (не путать с глубокой верой), фашизм и сталинизм. Это адское варево навязывается в блестящей упаковке с названием «духовность». Но к подлинной духовности она не имеет никакого отношения
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