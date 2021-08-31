ЕСПЧ: Российские власти не причастны к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека не нашел доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой и присудил ее сестре компенсацию. Об этом сообщает сам ЕСПЧ.

Как сказано в релизе, Россия отказалась предоставить полную копию материалов уголовного дела, из-за чего ЕСПЧ не удалось провести качественное расследование. Например, суд не смог удостовериться, что российское расследование было тщательным. Кроме того, сестра правозащитницы не смогла доказать, что Эстемирову похитили власти.

В итоге ЕСПЧ счел, что Россия не ответственна за убийство Эстемировой, но указал на необходимость продолжить расследование. Сестре правозащитницы назначили 20 тысяч евро компенсации.

15 июля 2009 года Наталью Эстемирову затолкали в автомобиль в Грозном. Через несколько часов тело правозащитницы с огнестрельными ранениями груди и головы нашли в лесу возле трассы «Кавказ» в соседней Ингушетии.