США завершили миссию в Афганистане за день до установленного президентом Джо Байденом дедлайна 31 августа.

Вывод американских войск после 20-ти лет присутствия в Афганистане начался в феврале 2020 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о заключении «исторической» сделки с Талибаном (запрещённой в России организации) — Администрация Трампа выпустила из тюрем 5000 тысяч талибов и пообещала начать сокращение войск, чтобы окончательно их вывести 1 мая 2021 года. В ответ Талибан пообещал не допустить превращение Афганистана в рай для террористов и вступить в переговоры с афганским правительством. Вместо этого талибы постепенно захватывать Афганистан. Президент Джо Байден продлил дедлайн вывода американских войск до 31 августа, но его администрация катастрофически ошиблась в оценке того, как скоро Кабул может пасть — результате талибы захватили столицу 15 августа. Вывод американских войск превратился в хаос с двумя терактами на прошлой неделе, устроенными афганским ответвлением ИГИЛа (запрещённой в России организации), жертвами которых стали более 160 афганцев и 13 американских военнослужащих. Тем не менее, США эвакуировали из Кабула больше 120 тысяч человек, из которых только 5000 были американскими гражданами, что стало крупнейшей миссией по эвакуации в истории США — поседений американский самолет покинул Афганистан в 11.59 вечера по местному времени. Талибы запустили победный фейерверк.

Глава центрального военного командования США заявил, что вывезти всех, кого американцы хотели вывезти, им не удалось, но Вашингтону и еще 97 странам удалось договориться с Талибаном о продолжении эвакуации — по дипломатическим каналам, после 31 августа. Президент США Джо Байден сегодня обратится к американскому народу в связи с завершением миссии в Афганистане.