Владимир Путин подписал указы о выплате 15-ти тысяч рублей военным и сотрудникам силовых ведомств

Это произошло незадолго до выборов в Госдуму. Оппозиция называет это подкупом избирателей. Иск коммунистов, которые хотели это оспорить, отклонил Верховный суд.

Сотрудники Следственного комитета, МВД, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы – все они как следует из указа президента, получат в сентябре по 15 тысяч рублей из федерального бюджета. Точно такие же средства выплатят также таможенникам. В другом указе та же сумма обещана не только военным, которые служат по контракту, но даже курсантам военных вузов. Разовые выплаты силовикам, а ещё пенсионерам им, правда, дадут поменьше — по 10 тысяч рублей — Владимир Путин анонсировал на встрече с представителями единороссов немногим больше недели назад. Затем он повторил это на съезде партии власти, поручив организовать выплату максимально оперативно. Президент объявил об этом менее чем за месяц до выборов в Госдуму. Оппозиция считает это подкупом избирателей с целью убедить их голосовать за партию власти. Впрочем, попытки КПРФ добиться по этой причине отмены регистрации федерального списка единороссов на выборах в парламент потерпели неудачу. Верховный суд отказался принимать исковОе заявление к рассмотрению и вернул его в канцелярию суда. Чем вызвано это решение — пока неизвестно.

На выплаты военным и пенсионерам, как сообщала газета РБК, потребуется около полутриллиона рублей из бюджета.